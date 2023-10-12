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Азат Султанов стал вице-министром сельского хозяйства

Азат Султанов стал вице-министром сельского хозяйства Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр сельского хозяйства Казахстана. Им стал Азат Султанов, который ранее занимал должность директора Департамента земледелия МСХ РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 октября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства".

Азат Султанов родился в 1984 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом в частной компании. В 2007-2010 годах работал ведущим специалистом, экспертом юридического управления Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

В МСХ РК пришел в 2010 году на должность главного эксперта Управления инновационной политики и высшего образования в АПК. В 2010-2012 годах был помощником министра сельского хозяйства РК. С 2012 по 2021 год занимал руководящие должности в структуре МСХ РК.

С 2021 года и до нового назначения занимал должность директора Департамента земледелия МСХ РК.

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