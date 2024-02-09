Бывший вице-министр сельского хозяйства стал замакима Жамбылской области

Назначен новый заместитель акима Жамбылской области. Им стал Тамабек Абулхаир, который ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля 2024 года, рассказали в пресс-службе акимата Жамбылской области.

"По согласованию с Администрацией президента РК в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Тамабек Абулхаир Галымович назначен заместителем акима Жамбылской области", – говорится в сообщении.

Абулхаир Тамабек родился 5 июля 1994 года в Таласском районе Жамбылской области. В 2015 году окончил Университет международного бизнеса, Высшую школу бизнеса Национального университета Луис Республики Польша по специальности "менеджмент", в 2019 году – Академию государственного управления при президенте РК по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в частном секторе в 2011 году. В 2015-2017 годах занимал должность эксперта Управления статистики услуг и энергетики Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в 2017-2018 годах – эксперта службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, с 2018 по 2019 год – руководителя службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, с 2019 по 2020 год – главного эксперта Управления кадровой работы Департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2020 по 2022 год был руководителем Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области – главного государственного инспектора. В 2022 году назначен на должность руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК – главного государственного инспектора по использованию и охране земель.

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С апреля 2022 года и по февраль 2024 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.