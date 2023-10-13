Выдаст ли Казахстан России якутского музыканта-пацифиста

Вице-министр юстиции Алма Муканова прокомментировала задержание и возможную экстрадицию россиянина Айхала Аммосова. Россия потребовала выдать якутского музыканта, который активно выступал против российско-украинского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр юстиции на пресс-конференции в офисе партии Amanat 13 октября отметила, что следует учитывать не только законодательство Казахстана, но и международные договоры с Россией.

"Каждый случай запроса об экстрадиции индивидуален и рассматривается с точки зрения полноты представленных второй стороной доказательств и документов о том, что лицо совершило преступление. И наличия соответствующих соглашений между странами. Конкретно по данному факту не могу сказать, законно или незаконно (требование российских властей. – Прим. ред.), выдадим или не выдадим. Потому что это целый процесс, которым занимается подразделение Генпрокуратуры по вопросам экстрадиции". Алма Муканова

Ранее в Казахстане задержали якутского музыканта Айхала Аммосова. В России его преследуют по статье "Дискредитация армии РФ". Также ему грозит обвинение по статье 205.2 ч. 2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных семей, в том числе сети Интернет").

Казахстан, как правило, экстрадирует задержанных по требованиям властей других государств. В 2022 году в Генпрокуратуре рассмотрели более 90 запросов иностранных государств об экстрадиции, из них удовлетворили 80.