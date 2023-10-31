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Законодательство РК

В Минюсте рассказали, должен ли Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте

Казахстан трагедия на шахте Костенко Фото: Zakon.kz
Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах Мажилиса 31 октября высказалась о том, должен ли индийский бизнесмен Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили ее с правовой точки зрения оценить личную ответственность инвестора за трагедию.

"По этому факту известно, что ведутся работы со стороны следственных органов, лиц, которые отвечают у нас за соблюдение правил промбезопасности, технической безопасности. Если в действиях, которые допустили трагедию, имеются составы правонарушений, то в зависимости от результатов уже можно будет точно говорить. Естественно, ответственность есть. Но какого характера она будет, это установится по итогам расследования".Алма Муканова

Она напомнила, что Уголовный кодекс РК не разделяет граждан Казахстана и иностранцев. Ответственность за совершение доказанного преступления все несут по закону.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 31 октября ответил на вопрос, понесет ли индийский бизнесмен и главный инвестор АМТ Лакшми Миттал ответственность за трагедию на шахте им. Костенко. Об уголовном преследовании в отношении индийского бизнесмена речи пока не идет.

"АрселорМиттал Темиртау" решили передать государству после трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области, которая произошла в ночь на 28 октября. В шахте, где находились 252 человека, взорвался газ. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

31 октября завершилась сделка по передаче предприятия государству. После выхода индийского бизнесмена из состава акционеров предприятия Казахстан не сможет использовать старое название АМТ.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ нашли останки, которые предположительно принадлежат последнему, 46-му погибшему.

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