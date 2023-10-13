Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке

13 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Во время мероприятия высказался он о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств". Касым-Жомарт Токаев

Он также высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

"В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества.

По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества.

"Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость. Сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией. Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север – Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал". Касым-Жомарт Токаев

Отдельно президент остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран.

Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества.

Приоритетом в выступлении также было названо обеспечение продовольственной безопасности.

По словам президента, серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата.

Токаев отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно. Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.