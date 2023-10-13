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Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка

Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка Фото: akorda.kz
Сегодня, 13 октября 2023 года, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Особое внимание в его речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

"Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более того, сегодня мы примем историческое решение о подписании Учредительного договора и Устава Международной организации по русскому языку. Данная организация станет самостоятельной международной структурой, будет правосубъектной. Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка".Касым-Жомарт Токаев

Он также указал на важность консолидации усилий волонтерских объединений Содружества.

"Мы приветствуем объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения. Хотел бы отметить, что 2020 год прошел в Казахстане под эгидой Года волонтера. Добрые дела волонтеров вносят значимый вклад в еще большее укоренение солидарности, милосердия и сострадания в наших обществах. Важно всемерно поддерживать эти благородные устремления".Касым-Жомарт Токаев

Президент предложил учредить ежегодный Форум волонтеров Содружества и придать ему статус постоянной площадки СНГ.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Российской Федерации в СНГ в 2024 году и проведении следующего саммита осенью будущего года в Москве. Он поприветствовал инициативу Кыргызстана о награждении президента Узбекистана Почетным знаком СНГ.

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