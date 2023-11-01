Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан
По данным сайта Primeminister.kz, в ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.
Фото: primeminister.kz
Напомним, лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
Фото: primeminister.kz
Стоит отметить, что это первый визит президента Франции в Казахстан.
Этот визит Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года.
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По итогам тех переговоров они приняли совместное заявление.