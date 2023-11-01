1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Primeminister.kz, в ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Фото: primeminister.kz

Напомним, лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Фото: primeminister.kz

Стоит отметить, что это первый визит президента Франции в Казахстан.

Этот визит Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года.

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По итогам тех переговоров они приняли совместное заявление.