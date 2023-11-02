Эмманюэль Макрон прибыл в Узбекистан
Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.
"В соответствии с программой визита в Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией", – говорится в сообщении.
По данным в агентства, "в центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах".
Сообщается также, что президент республики Шавкат Мирзиёев и Макрон примут участие в совместном бизнес-форуме с участием представителей ведущих компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.
Материал по теме
Ранее сообщалось о том, что президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон 1 ноября 2023 года приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума.