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Эмманюэль Макрон прибыл в Узбекистан

Эмманюэль Макрон прибыл в Узбекистан Фото: daryo.uz
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В международном аэропорту Самарканда его встретили премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.

"В соответствии с программой визита в Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией", – говорится в сообщении.

По данным в агентства, "в центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах".

Сообщается также, что президент республики Шавкат Мирзиёев и Макрон примут участие в совместном бизнес-форуме с участием представителей ведущих компаний и банковско-финансовых институтов двух стран. 

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Жанель Абдрахманова
Макрон Эмманюэль Узбекистан Франция
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