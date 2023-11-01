О казахстанской "многовекторной дипломатии" заявили на Западе

В геополитическом журнале Conflits 27 октября 2023 года опубликована статья о Казахстане под заголовком "Прагматичная дипломатия: казахстанская модель", сообщает Zakon.kz.

Автор К. Оффелен отмечает, что Казахстан, мечтающий стать "Азиатской Женевой", развивает многовекторную дипломатию, ведя диалог с Китаем и Россией, а также со странами НАТО. Такая дипломатическая стратегия позволяет ему заявить о себе как о некоем балансе между соперничающими державами.

"Были американский империализм, российский ирредентизм, французский универсализм и эрдогановский пантюркизм. Был северокорейский изоляционизм, китайский госкапитализм, швейцарский нейтралитет и нефтедипломатия Саудовской Аравии. И вот еще казахстанская "многовекторная дипломатия".

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Прагматичная дипломатия

Под этим техническим названием, звучащим как математическое уравнение, скрывается прагматичный и реалистичный стиль внешней политики, который заключается в том, чтобы управлять своей независимостью и при этом превращать всех в своих союзников. Речь идет о том, чтобы не складывать все яйца в одну корзину: эта среднеазиатская страна, освободившаяся от советского ига в 1991 году, ведет диалог, обменивается и торгует со всеми. От России до Китая, через Европу, США, Турцию и Афганистан – Казахстан не отстраняется ни от одного из государств, с кем построил международные отношения, как бы освобождаясь от опеки. Чем это не призвание, уходящее корнями в этимологию?

Cosaque, или по-русски казах, как считается, происходит от тюркского языка и означает странник, свободный человек. Казахстан – это буквально "земля свободных людей".

Столица страны иллюстрирует эту дипломатическую гибкость. После переноса столицы в Астану в 1997 году был построен новый современный город, отражающий амбиции страны. Русское, китайское, арабское и европейское влияние накладывается на разнородную архитектурную мозаику.

Для иностранного туриста Астана кажется чем-то средним между Дубаем, Москвой и Нью-Йорком с элементами Азии. Синтез Востока и Запада. Прежде всего этот город отражает образ геополитического проекта – построения нового видения будущего страны.

Середина империй

География дает ключ к разгадке. В Министерстве иностранных дел, где нас принимали 12 октября 2023 года, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко развернул карту земного шара. На ней Казахстан изображен в центре мира. Страна видит себя в окружении русской, китайской, персидской, турецкой и индийской держав, являясь объектом не только их внимания, но и их эксцессов.

В основе этой многовекторной дипломатии лежит географическое положение Казахстана в "середине империй", как описывают его Рене Каня и Мишель Ян в своей одноименной книге. Такое положение является одновременно и преимуществом, и вызовом. Страна граничит с Россией на протяжении 6846 км, что является самой протяженной непрерывной границей между двумя государствами. При этом топографически эта граница ничем не обозначена. Произвольная и открытая граница, карандашная линия на пшеничной равнине, которая делает соглашение с Россией главной необходимостью.

Однако влияние России неуклонно ослабевает. Казахстан отказался поддержать аннексию Крыма в 2014 году, и заявленный нейтралитет страны по отношению к наступлению на Украину является сильным сигналом со стороны правительства Токаева.

Это опасная ситуация, напоминающая украинский сценарий. Действительно, призывы к присоединению Северного Казахстана к России звучали, например, от лауреата Нобелевской премии и бывшего диссидента Александра Солженицына в 1990-х годах или от российского популиста Владимира Жириновского в феврале 2014 года (за месяц до аннексии Крыма).



Международный политический авторитет

Казахстан также смотрит на Запад. Европейский союз стал его ведущим торговым партнером (40% торговли) и ведущим иностранным инвестором. В 2010 году Казахстан также стал первой постсоветской страной, председательствующей в ОБСЕ, в 2015 году вступил во Всемирную торговую организацию, в 2017 году занял место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, в том же году организовал в Астане Международную выставку, посвященную энергетике будущего.

Все это свидетельствует об эффективности его "многовекторной" внешней политики и стремлении выйти из региональной изоляции, чтобы влиять на будущее мира.

Архитектором этой тотальной дипломатической стратегии является нынешний президент Токаев, дипломат по образованию.

Профессиональный опыт работы в посольстве в Пекине и знание китайского языка позволяют ему более чутко относиться к Китаю, связи с которым в последние годы, похоже, укрепляются, о чем свидетельствует визит Токаева в Пекин в октябре 2023 года, который последовал за визитом Си Цзинпина в Астану в сентябре 2022 года. Границы двух стран составляют 1533 км. Для Пекина Казахстан – это недостающее звено между Китаем и Европой, то, что он называет "пряжкой пояса".

В 2013 году Си Цзинпин объявил в Астане о фараоновском проекте "Новый Шелковый путь" (НШП), продемонстрировав тем самым исключительную важность Казахстана для реализации своего проекта. Проект, несомненно, позволит Казахстану вытеснить Россию в качестве основного экономического игрока в Центральной Азии, хотя регулярные случаи синофобии среди казахского населения свидетельствуют о недоверии к китайским инициативам.

Религия и мир как дипломатические инструменты

Для достижения дипломатического статуса Казахстан не ограничивается укреплением двусторонних отношений и вступлением в международные организации. Религия используется и как дипломатический инструмент. Частью этой динамики является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, организуемый раз в три года, начиная с 2003 года. В Казахстане, светской республике, проживают в основном мусульмане-сунниты и шииты (70% населения) и православные христиане (25%). Страна делает ставку на мирное сосуществование, чтобы стать местом межрелигиозного и межкультурного диалога. Эта инициатива была увенчана в сентябре 2022 года визитом Папы Римского Франциска, что придало событию новый масштаб.

Об этом успехе в целом свидетельствует и отсутствие в стране религиозных волнений и исламистской лихорадки, в отличие от некоторых соседних стран. Значение этого межрелигиозного форума, являющегося важнейшим дипломатическим рычагом, еще более возросло после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан". Казахстан поддерживает обмен с правительством (хотя и не признает его) для доставки гуманитарной помощи.

Наконец, "Астанинский процесс" также демонстрирует стремление молодого государства выступать в роли посредника в урегулировании конфликтов. Астанинский договор, подписанный в 2017 году Россией, Ираном и Турцией, был задуман как попытка установить мир в гражданской войне в Сирии, в которую были вовлечены все три страны.

Договор положил начало "Астанинскому процессу", под которым понимаются встречи, организуемые между игроками с целью восстановления мира в Сирии. В июне 2023 года состоялась 20-я встреча в рамках Астанинского процесса. Этот договор, превратившийся в процесс, помог поставить Казахстан в центр дипломатических вопросов на Ближнем Востоке. Казахстан также участвовал в иранских ядерных переговорах (предоставлял дипломатов и техническое оборудование), показав, что средние региональные державы могут играть роль геополитических стабилизаторов.

Казахстан – скрытый гигант мировой дипломатии

Казахстан – союзник непримиримых партнеров, ставший ареной скрытого соперничества между такими крупными державами, как Россия, Китай, ЕС и НАТО. Оппортунизм или стратегическая гибкость? Питается ли Казахстан у всех кормушек из чистого оппортунизма или эта стратегия является рефлексом самозащиты и условием его выживания? В любом случае такая политика требует большого баланса и компромисса. Если в Китае уйгуры подвергаются репрессиям, то в Казахстане они представляют собой 5-ю по численности этническую общину страны и интегрированы во все сферы жизни общества, что не мешает двум странам иметь тесные экономические связи. Но эта многовекторная, более того, омнивекторная дипломатия позволила Астане обеспечить подлинный политический и экономический суверенитет и одновременно укрепить свой авторитет на мировой арене. Партнерские отношения с Западом позволили ей уравновесить влияние своих могущественных соседей – России и Китая – и стать "полюсом равновесия" в игре великих держав.