Назначен новый аким Усть-Каменогорска

Новым акимом Усть-Каменогорска назначен Алмат Акышов. Об этом стало известно Zakon.kz 11 декабря 2024 года из заявления пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области (ВКО).

Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что, учитывая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ, на Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития города.

Далее глава региона поручил новому акиму внести предложения по дальнейшему развитию города с учетом решения экологических вопросов, модернизации уличного освещения.

Также завершить важные проекты в экономике, строительстве, благоустройстве и социальной сфере. Для повышения туристической привлекательности и создания гармоничного облика города внести предложения по внедрению единого дизайн-кода объектов бизнеса. Обеспечить привлечение инвесторов для реализации жизненно важных и прорывных проектов города.

По этим и другим поручениям, уточнил Кошербаев, необходимо подготовить соответствующую дорожную карту и представить на утверждение в кратчайшие сроки.

"Я считаю, что жители Усть-Каменогорска объединятся и примут самое активное участие в решении насущных вопросов нашего города". Ермек Кошербаев

Алмат Акышов в 2011 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Туризм". В 2015 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "Экономика". В 2018 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр региона развития.

Является членом Молодежного кадрового резерва президента.

На государственной службе трудится с 2012 года.

В 2015-2018 годах являлся главным экспертом Управления финансовых инструментов Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства.

Затем два года руководил аппаратом "ГУ Аппарат Акима Уланского района ВКО".

Уже 26 сентября 2022 года был назначен акимом Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

27 ноября 2024 года Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска. Примечательно, что для пояснения экс-аким разместил ролик на личной странице в Instagram. Тогда он заявил, что оставляет пост в связи с истечением срока полномочий.