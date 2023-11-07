Ержан Ибраев назначен командующим войсками регионального командования "Астана"

7 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Ибраева командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента Казахстана.

"Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", – сказано в документе.

Еще одним распоряжением Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы освобожден от этой должности.

Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы родился 20 сентября 1976 года в селе Карл Маркс Мойынкумского района в Жамбылской области.

Фото: gov.kz

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до командующего войсками регионального командования.

Занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана" с 22 июня 2021 года.