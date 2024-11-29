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Назначен новый командующий войсками регионального командования "Астана"

назначение, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 18:59 Фото: Акорда
29 ноября Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в документе, опубликованном Акордой.

"Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Астана", – говорится в сообщении.

Ранее был назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг".

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