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Предстоящий визит Путина в Казахстан обсудили Нуртлеу и Лавров

флаги Казахстана и России Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в Астане вопросы двусторонних отношений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, обсуждение было в контексте предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

"8 ноября в Астане министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел беседу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "обмен мнениями прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере".

Ранее Путин дал большое интервью в преддверии визита в Казахстан.

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Елена Беляева
Россия Нуртлеу Мурат Лавров Сергей Путин Владимир Казахстан
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