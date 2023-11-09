Предстоящий визит Путина в Казахстан обсудили Нуртлеу и Лавров

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в Астане вопросы двусторонних отношений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, обсуждение было в контексте предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.



"8 ноября в Астане министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел беседу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "обмен мнениями прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере".

Ранее Путин дал большое интервью в преддверии визита в Казахстан.