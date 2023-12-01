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Законодательство РК

Нуртлеу и Лавров обсудили взаимодействие в ОБСЕ

главы МИД РК и РФ Фото: mid.ru
Заместитель премьер-министра – глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили взаимодействие двух стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, на полях совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ стороны также обсудили перспективы партнерства.


"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Республику Казахстан 9 ноября, а также развитие взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в ОБСЕ и на других международных площадках", – говорится в сообщении.

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

Ранее 9 президент Владимир Путин побывал в Астане с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Зачем Путин прилетал в Казахстан и о чем удалось договориться с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым можно прочитать здесь.

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Нуртлеу Мурат МИД РК ОБСЕ Лавров Сергей
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