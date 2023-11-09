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Шавкат Мирзиёев: Между Казахстаном и Узбекистаном нет нерешенных вопросов

Мирзиёев: Между Казахстаном и Узбекистаном нет нерешенных вопросов Фото: пресс-служба правительства РК
Все стратегические договоренности между Казахстаном и Узбекистаном планомерно реализуются. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства РК, Алихан Смаилов прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Перед началом саммита он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев отметил, что все стратегические договоренности между Казахстаном и Узбекистаном сейчас планомерно реализуют. Это касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.

"Все вопросы у нас продвигаются вперед. Я думаю, что ни одного нерешенного вопроса нет. В части торговли те проекты, о которых мы договорились с президентом Казахстана, помогут нам в достижении новых рубежей", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава правительства РК передал президенту Узбекистана приветствие от Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул, что отношения двух стран – яркий пример стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании. Казахстан и Узбекистан работают над созданием прочной и устойчивой экономической платформы двустороннего взаимодействия.

Алихан Смаилов

Фото: пресс-служба правительства РК

"Узбекистан – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в 5 млрд долларов. Мы ведем активную работу по доведению взаимной торговли до 10 млрд долларов", – отметил Алихан Смаилов.

Премьер подчеркнул, что правительство Казахстана приложит все усилия, чтобы поступательно развивать сотрудничество с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Неделей ранее Шавкат Мирзиёев посещал Астану для участия в саммите глав государств ОТГ (Организации тюркских государств).

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