Шавкат Мирзиёев прилетел в Астану
Фото: primeminister.kz
В Астану 17 июня 2025 года прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай".
Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz
Президента Узбекистана в столичном аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов.
По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 4,1 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что в Астану прилетели Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Президенты Кыргызстана и Туркменистана примут участие в саммите "Центральная Азия – Китай".
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