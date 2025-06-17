Шавкат Мирзиёев прилетел в Астану

В Астану 17 июня 2025 года прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай".

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Президента Узбекистана в столичном аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 4,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Астану прилетели Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Президенты Кыргызстана и Туркменистана примут участие в саммите "Центральная Азия – Китай".