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Политика

Шавкат Мирзиёев прилетел в Астану

Шавкат Мирзиёев прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 11:09 Фото: primeminister.kz
В Астану 17 июня 2025 года прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай".

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Президента Узбекистана в столичном аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил 4,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Астану прилетели Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Президенты Кыргызстана и Туркменистана примут участие в саммите "Центральная Азия – Китай".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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