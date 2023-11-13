Генпрокурор доложил Токаеву о работе по возврату активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК Берика Асылова и выслушал его доклад о работе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 13 ноября, Берик Асылов рассказал Касым-Жомарту Токаеву был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о приоритетных направлениях работы Генпрокуратуры.

"Берик Асылов доложил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов и деятельности вновь созданного профильного Комитета. Он отметил, что Комитет для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будет использовать IT-технологии с применением искусственного интеллекта", – говорится в сообщении пресс-службы.

Берик Асылов также сообщил о том, что специальная межведомственная комиссия с участием представителей МИД, АО "НК "Казах-Инвест", НПП "Атамекен" и бизнес-омбудсмена выработала меры для улучшения инвестиционного климата и сопровождения крупных инвестпроектов. Прокуратура ведет мониторинг более 900 инвестиционных проектов и уже решила проблемы 41 инвестора.

"С целью повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации инвестиционного проекта, а также согласование с прокурором ключевых решений государственных органов в отношении бизнеса", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Берик Асылов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о том, что в Казахстане в три раза сократили число случаев уголовного преследования предпринимателей (с 614 до 204). Прокуратура не допустила необоснованного уголовного преследования 1041 лиц, число нарушений конституционных прав снизилось на 29% (с 310 до 222).

"Кроме того, президенту сообщили о мерах по противодействию пыткам. Для их профилактики в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17. Генеральный прокурор также представил отчет о ходе расследования уголовных дел по преступлениям, вызвавшим общественный резонанс", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов также обсудили результаты работы по международному сотрудничеству. Генпрокурор отметил, что в 2023 году из-за рубежа экстрадировали 40 обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключил 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.

Президент обратил внимание, что необходимо усилить обеспечение законности в Казахстане во всех сферах общественной жизни.

Ранее Берик Асылов поучаствовал в 21-м заседании генпрокуроров государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, где также обсуждал вопросы, связанные с возвратом активов.