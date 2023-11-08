Возврат активов и борьба с киберпреступностью: зачем генпрокурор РК посещал Китай

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 8 ноября принял участие в 21-м заседании генпрокуроров государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Сиане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, глава ведомства выступил на заседании и отметил растущее сотрудничество между органами прокуратуры Казахстана и Китая. Берик Асылок подчеркнул, что оно отражает отношения между лидерами двух государств.

В заседании, перед которым генпрокуроров приветствовал член Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин, участвовали также главы надзорных ведомств Индии, Ирана, Кыргызстана, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Монголии. Они обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров. Генпрокуроры сошлись во мнении, что нужно расширять влияние ШОС для более эффективного обеспечения международной безопасности, а также наращивать сотрудничество по следующим направлениям:

противодействие преступлениям в финансово-экономической сфере;

борьба с наркоторговлей;

противодействие киберпреступности;

борьба с терроризмом и экстремизмом;

развитие взаимодействия между прокурорскими образовательными организациями.



По итогам встречи ее участники подписали протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.

"На полях ШОС генеральный прокурор Казахстана также провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, где обсудил актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов", – отметили в Генпрокуратуре.

Берик Асылов предложил коллегам из стран Организации экономического сотрудничества объединиться для борьбы с наркопреступностью.

