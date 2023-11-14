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Токаеву доложили о работе судебной системы в Казахстане

Токаеву доложили о работе судебной системы Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева и выслушал его доклад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 14 ноября, Асламбек Мергалиев проинформировал главу государства о текущей деятельности судебной системы.

Председатель Верховного суда доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, как реализуют поручение президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. Он сообщил, что по итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента одобрили модель, которая предполагает создание в Астане трех кассационных судов (по уголовным, гражданским и административным делам).

Асламбек Мергалиев также рассказал о том, что Верховный суд предлагает:

  • упразднить институт предварительного рассмотрения;
  • применять "сплошную кассацию";
  • установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий шести месяцев;
  • проводить судебный процесс с обязательным участием сторон;
  • сосредоточить внимание высшего судебного органа на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики.

Председатель Верховного суда представил президенту информацию о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Кроме того, он рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта для повышения прозрачности деятельности судов.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на качестве проводимых в стране судебных реформ и обеспечении законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.

Касым-Жомарт Токаев ранее принимал Асламбека Мергалиева в июле, тогда председатель Верховного суда проинформировал президента о новеллах в судебной системе.

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