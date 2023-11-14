Токаеву доложили о работе судебной системы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева и выслушал его доклад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 14 ноября, Асламбек Мергалиев проинформировал главу государства о текущей деятельности судебной системы.

Председатель Верховного суда доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, как реализуют поручение президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. Он сообщил, что по итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента одобрили модель, которая предполагает создание в Астане трех кассационных судов (по уголовным, гражданским и административным делам).

Асламбек Мергалиев также рассказал о том, что Верховный суд предлагает:

упразднить институт предварительного рассмотрения;

применять "сплошную кассацию";

установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий шести месяцев;

проводить судебный процесс с обязательным участием сторон;

сосредоточить внимание высшего судебного органа на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики.

Председатель Верховного суда представил президенту информацию о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Кроме того, он рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта для повышения прозрачности деятельности судов.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на качестве проводимых в стране судебных реформ и обеспечении законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.

Касым-Жомарт Токаев ранее принимал Асламбека Мергалиева в июле, тогда председатель Верховного суда проинформировал президента о новеллах в судебной системе.