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О чем глава Верховного суда доложил Токаеву

О чем глава Верховного суда доложил Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:24 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 30 июля 2024 года принял председателя Верховного суда страны Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, Асламбек Мергалиев:

  • проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы;
  • сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях;
  • отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.
"По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам", – подчеркивается в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева.

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