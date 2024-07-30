О чем глава Верховного суда доложил Токаеву
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 30 июля 2024 года принял председателя Верховного суда страны Асламбека Мергалиева, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе главы государства, Асламбек Мергалиев:
- проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы;
- сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях;
- отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.
"По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам", – подчеркивается в сообщении Акорды.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript