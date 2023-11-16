Азамата Панбаева назначили главой комитета промышленности

Азамат Панбаев назначен председателем Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, Азамат Серикович Панбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

2019-2022 гг. – директор Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2023 года работал председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.