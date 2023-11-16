Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Азамата Панбаева назначили главой комитета промышленности

Азамат Панбаев назначен главой комитета МПС Фото: primeminister.kz
Азамат Панбаев назначен председателем Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, Азамат Серикович Панбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

2019-2022 гг. – директор Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2023 года работал председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Читайте также

Токаев о бытовом насилии, вандализме, хулиганстве: Должно преследоваться по закону
Токаев о бытовом насилии, вандализме, хулиганстве: Должно преследоваться по закону
Токаеву доложили о работе судебной системы
Токаеву доложили о работе судебной системы в Казахстане
Представитель ОБСЕ посетит Казахстан
Представитель ОБСЕ приедет в Казахстан, чтобы обсудить свободу СМИ
Анастасия Московчук
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления