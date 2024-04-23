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Назначен председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ

Назначен председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 17:52 Фото: gov.kz
Назначен председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе премьер-министра.

"Приказом министра промышленности и строительства Жунисбеков Бахытжан Муратович назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК с освобождением от ранее занимаемой должности", – сказано в пресс-релизе.

Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет.

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области. В разные годы работал инженером-оператором ГКП "Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения" акимата Жамбылской области; ведущим специалистом отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области; главным специалистом отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2018-2020 годах был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области. В 2020-2022 годах – руководителем управления государственного закупа акимата Жамбылской области.

В 2022-2023 годах работал заместителем председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития – заместителем главного государственного строительного инспектора РК.

С 2023 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства – заместителя главного государственного строительного инспектора РК.

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