Совет по привлечению инвестиций наделили новыми полномочиями: что это даст Казахстану?

17 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций.

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 декабря 2023 года подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны". Документом определяются полномочия совета по привлечению инвестиций и устанавливается персональная ответственность всех первых руководителей за несвоевременную реализацию инвестпроектов.

Мурат Абенов - депутат Мажилиса Парламента, член Комитета экономических реформ и регионального развития высказался по этому поводу:

Много и часто у нас говорится об инвестиционных проектах – больших и малых, но всех без исключения важных для страны. Но нужно признать, что не всегда заявленное реализуется так, как было задумано. Часто при планировании поездки в регионы изучаем ранее заявленные проекты, с уже "разрезанными лентами", планируем посетить обещанные к запуску заводы и фабрики - но в реальности встречаемся тем, что все "успехи" состоялись только "на бумаге". Причины разные ... Бывает, что у инвесторов меняются планы. Не достаточно ресурсов, не стабильные рынки сбыта.

Но очень часто проблема есть с нашей стороны и в основном заключается она в чиновничьем затягивании процессов. Кто то отпугивает бюрократией, кто то пытается "протащить" свои интересы, кому то было достаточно "красиво" доложиться наверх, разрезать ленту, а самую сложную кропотливую работу вести не хочет. Сейчас появляется возможность все это исправить.

Личная ответственность

В сентябре этого года Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил, что правительство ждет трансформация. Но не в плане структуры, а в усилении персональной ответственности каждого. И здесь нужно выделить два ключевых момента.

Первое. Подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, обязанных оперативно принимать необходимые решения. Это касается и акимов.

Второе. Работа Правительства будет оцениваться не по срокам исполнения "бумажных" поручений. Кабинет Министров будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики государства. Для этого оно должно обладать всеми рычагами управления экономикой, чтобы самостоятельно, без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией Президента самостоятельно и оперативно принимать необходимые решения. И сегодня мы увидели, что слова не расходятся с делом – первый шаг в этом направлении совершен.

Президент Токаев издал указ, где прописаны меры по повышению эффективности привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

Оперативность

В первую очередь, это касается концептуальных изменений в работе Совета по привлечению инвестиций, функционирующем сейчас при Правительстве. В него входят почти все отраслевые министры, а также главы госхолдингов и других структур, которые работают с инвестициями.

Так вот, теперь полномочия Совета значительно усиливаются. Когда будут приняты поправки в отраслевые законы (а это должно быть сделано оперативно, Мажилис готов быстро рассмотреть), он сможет принимать решения, которые будут обязательными для исполнения центральными госорганами и акиматами, а также компаниями квазигоссектора. Кроме того, Совет будет наделен "особыми полномочиями": сможет разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Не надо будет из-за отдельного инвестпроекта идти в Парламент и менять всю законодательную базу. И быстрее и гибче. Благодаря этому вариантов как-то отложить, затянуть или даже саботировать важные для Казахстана проекты больше не будет. Ну, и это не все.

Не справился – освободи место более результативному

Совет наделяется правом вносить президенту и премьер-министру предложения по привлечению к ответственности, включая и увольнение, руководителей госорганов или субъектов квазигоссектора, которые не надлежаще исполняют решения принятые Советом.

Это очень большие полномочия, которые в конечном итоге должны увеличить приток внутренних и иностранных инвестиций в нашу экономику, способствовать появлению новых производств и рабочих мест для казахстанцев.

Получил больше прав - неси большую ответственность

Вместе с полномочиями – что важно – прописана и ответственность самих членов Совета по привлечению инвестиций. Они, включая и председателя, несут персональную ответственность за улучшение инвестиционного климата и своевременную реализацию инвестпроектов. Об этом они должны будут отчитываться как минимум раз в квартал. Сегодняшний Указ Президента создает концептуально новую модель управления экономикой. Наделить максимальными полномочиями, дать возможность пользоваться гибкими инструментами, создавать нужные правила, принимать жесткие решения. Но брать риски на себя и нести за это всю полноту ответственности. Посмотрим, как это заработает на деле. Но начало практики, когда высшие чиновники лично несут ответственность за свои решения и поступки, вселяет надежду, что все будет реализовано в полной мере, как и задумывалось.