Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Меньше бюрократии: казахстанским педагогам и юристам станет проще работать в странах ЕАЭС

Признание документов об образовании в странах ЕАЭС упростили в Казахстане Фото: gov.kz
Мажилис Парламента РК принял закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Он упрощает признание документов об образовании для педагогов и юристов в странах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании Мажилиса министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, Казахстан принял поправки к договору ЕАЭС о признании документов об образовании. Они упрощают взаимное признание дипломов и ликвидируют излишнюю бюрократию.

"Исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве – члене ЕАЭС. Это дает возможность свободному передвижению этой категории трудовых мигрантов". Арман Шаккалиев

Документ содержит также другие поправки, которые касаются таких сфер, как:

  • функционирование Таможенного союза;
  • внешнеторговое и техническое регулирование;
  • госзакупки;
  • естественные монополии;
  • санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные меры;
  • макроэкономика;
  • трудовая миграция.

Благодаря принятым поправкам молодые казахстанские педагоги и юристы теперь смогут работать в любой стране ЕАЭС без лишней бюрократии. Казахстан также сможет привлекать квалифицированные кадры из-за рубежа. Это поможет казахстанской молодежи получить полезный трудовой опыт и повысить квалификацию, а универсальность дипломов снизит бюрократические барьеры.

О том, как в Казахстане будут признавать документы об образовании, читайте подробнее здесь.

Читайте также

Как реализуется предвыборная кампания Президента Токаева по развитию АПК
Как реализуется предвыборная кампания президента Токаева по развитию АПК
президент РК
Токаев заявил о готовности Казахстана создать условия для работы компании из Вьетнама
Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД
Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД
Никита Дробны
ЕАЭС Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления