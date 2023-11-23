Меньше бюрократии: казахстанским педагогам и юристам станет проще работать в странах ЕАЭС
Как сообщил на заседании Мажилиса министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, Казахстан принял поправки к договору ЕАЭС о признании документов об образовании. Они упрощают взаимное признание дипломов и ликвидируют излишнюю бюрократию.
"Исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве – члене ЕАЭС. Это дает возможность свободному передвижению этой категории трудовых мигрантов". Арман Шаккалиев
Документ содержит также другие поправки, которые касаются таких сфер, как:
- функционирование Таможенного союза;
- внешнеторговое и техническое регулирование;
- госзакупки;
- естественные монополии;
- санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные меры;
- макроэкономика;
- трудовая миграция.
Благодаря принятым поправкам молодые казахстанские педагоги и юристы теперь смогут работать в любой стране ЕАЭС без лишней бюрократии. Казахстан также сможет привлекать квалифицированные кадры из-за рубежа. Это поможет казахстанской молодежи получить полезный трудовой опыт и повысить квалификацию, а универсальность дипломов снизит бюрократические барьеры.
О том, как в Казахстане будут признавать документы об образовании, читайте подробнее здесь.