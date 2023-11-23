Меньше бюрократии: казахстанским педагогам и юристам станет проще работать в странах ЕАЭС

Мажилис Парламента РК принял закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Он упрощает признание документов об образовании для педагогов и юристов в странах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании Мажилиса министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, Казахстан принял поправки к договору ЕАЭС о признании документов об образовании. Они упрощают взаимное признание дипломов и ликвидируют излишнюю бюрократию.

"Исключаются требования по признанию документов об образовании для работников в педагогической и юридической деятельности в другом государстве – члене ЕАЭС. Это дает возможность свободному передвижению этой категории трудовых мигрантов". Арман Шаккалиев

Документ содержит также другие поправки, которые касаются таких сфер, как:

функционирование Таможенного союза;

внешнеторговое и техническое регулирование;

госзакупки;

естественные монополии;

санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные меры;

макроэкономика;

трудовая миграция.

Благодаря принятым поправкам молодые казахстанские педагоги и юристы теперь смогут работать в любой стране ЕАЭС без лишней бюрократии. Казахстан также сможет привлекать квалифицированные кадры из-за рубежа. Это поможет казахстанской молодежи получить полезный трудовой опыт и повысить квалификацию, а универсальность дипломов снизит бюрократические барьеры.

О том, как в Казахстане будут признавать документы об образовании, читайте подробнее здесь.