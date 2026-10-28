Казахстанским предпринимателям упростят доступ к госзакупкам стран ЕАЭС

Депутаты Курултая 28 октября 2026 года приняли в двух чтениях закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Документ предусматривает упрощение доступа казахстанских предпринимателей к госзакупкам стран Союза, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев представил проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".

"Его положения направлены на совершенствование правового регулирования в рамках ЕАЭС и устранение пробелов, выявленных в ходе правоприменительной практики. Представляемым протоколом предусмотрено внесение 30 поправок в договор о ЕАЭС. Они охватывают вопросы функционирования внутреннего рынка, государственных закупок, технического регулирования, торговли услугами, конкуренции, электроэнергетики и транспорта. В частности, закрепляется полномочие Евразийской экономической комиссии утверждать методологию квалификации препятствий на внутреннем рынке союза и признания барьеров и ограничений устраненными", – озвучил спикер.

По его словам, данная норма определяет правовую основу для единообразного подхода к работе комиссии и способствует улучшению формирования безбарьерной среды между нашими странами.

"Отдельного внимания заслуживает реализация инициативы Казахстана в сфере государственных закупок. Протокол закрепляет взаимное признание банковских гарантий, что позволяет отечественным предпринимателям выйти на рынки государственных закупок государств-членов ЕАЭС при наличии гарантии от казахстанского банка. Ранее требовалось получение гарантий банков других государств-членов. Кроме того, устраняется дублирование норм об обмене сведениями, связанными с уплатой ввозных таможенных пошлин, поскольку соответствующий обмен уже предусмотрен Таможенным кодексом ЕАЭС. Уточняются также цели использования Комиссией информации, представляемой государствами-членами", – продолжил он.

В сфере конкуренции уточняется порядок принудительного исполнения решений комиссии с учетом законодательства государства, на территории которого они исполняются.

"Наряду с этим исключаются устаревшие нормы и термины, а также вносятся редакционные изменения, включая корректировки наименования столицы Казахстана с "Нур-Султан" на "Астана". Таким образом, изменения направлены на устранение дублирующих положений, уточнение действующих механизмов и повышение прозрачности отдельных процедур в рамках Союза. Работа по протоколу проведена совместно с заинтересованными государственными органами. Ратификация не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – заявил министр.

6 октября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам".