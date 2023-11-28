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Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того

Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того Фото: akorda.kz
28 ноября 2023 года президенты Казахстана и Того Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя тоголезскую делегацию, президент Казахстана отметил символичность данного визита, который проходит в Астане в канун 10-летия установления дипломатических отношений между двумя дружественными странами.

Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того

Фото: akorda.kz

"Сегодняшние переговоры знаменуют новую эру в наших двусторонних отношениях и предоставляют прекрасную возможность для изучения перспективных направлений нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении связей с Того и рассматриваем Вашу страну как важного партнера в Африке", – сказал он.
Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того

Фото: akorda.kz

Как отметил лидер Казахстана, несмотря на географическую удаленность, наши страны имеют много общего, в частности, их отличает многоконфессиональный и полиэтнический состав.

"В Казахстане проживает более 100 этнических групп. Развитие межконфессионального и межрелигиозного диалога является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики", – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в партнерстве между Казахстаном и Того имеется большой нераскрытый потенциал. Для его развития необходимо подписать двусторонние документы, включая соглашение о взаимной защите инвестиций.

Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того

Фото: akorda.kz

Признавая важность развития двусторонней торговли и укрепления связей между деловыми кругами, президент Казахстана предложил определить подходящую кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того. Как он считает, такой шаг будет способствовать развитию В2В контактов между странами.

"Я считаю, что такие государства, как Казахстан и Того, могут играть более активную и конструктивную роль в содействии международному сотрудничеству во всем мире", – отметил глава нашего государства.

Фор Гнассингбе поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и подтвердил приверженность Того налаживанию сотрудничества в различных сферах экономики, представляющих взаимный интерес.

Токаев предложил определить кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того

Фото: akorda.kz

"Ваше приглашение совершить визит в Казахстан придает новый импульс нашим отношениям. Казахстан и Того могут стать стратегическими партнерами. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом. Наша делегация заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации. Наши переговоры, направленные на установление всесторонних связей, ясно показали заинтересованность сторон в углублении взаимодействия", – сказал президент Того.

Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахско-тоголезского партнерства. Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействию в области здравоохранения и военной промышленности.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев и Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в узком составе. Они обсудили перспективы экономического сотрудничества. Подробности по ссылке выше.

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