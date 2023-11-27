Кто из иностранных президентов посетит Казахстан в конце ноября

27-28 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Акорды.

Как говорится в публикации, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.

Стоит отметить, что 3 октября 2023 года глава Казахстана провел телефонные переговоры с президентом африканской страны Того. Тогда Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан привержен расширению связей с африканскими государствами.