Посланник ЕС: Евросоюз не вводит вторичные санкции против Казахстана

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане 28 ноября рассказал о совместной с казахстанскими властями работе по противодействию обходу санкций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дэвид О'Салливан сообщил, что казахстанские власти приняли ряд мер, в результате которых значительное снизился реэкспорт определенных товаров и изделий в Россию по сравнению с апрелем 2023 года.

Тем не менее, отметил посланник, по некоторым другим товарам реэкспорт вырос.

"Общий объем по данным товарам занимает сравнительно малую долю в товарообороте Казахстана и составляет всего 200 млн евро в год. Дело тут не в объеме, дело тут в ценности и в летальном эффекте данных товаров и изделий. Как мы знаем, эти товары используются для усиления военного потенциала Российской Федерации, именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить реэкспорт этих изделий. Это в основном товары, связанные с высокими технологиями. Здесь мы говорим об интегральных схемах, оперативной памяти, об оборудовании, которое имеет оптический прицел", – пояснил Дэвид О'Салливан.

Дэвид О'Салливан при этом отметил, что Европейский Союз не вводит вторичные санкции против Казахстана.



"Никаких угроз в своих визитах я не проявляю и считаю те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, общими. Потому что это касается всех стран. Мы уважаем позицию других стран, в том числе Казахстана, которые не присоединяются к санкциям. Это решение каждого государства. Что здесь важно? Казахстан заинтересован в установлении торговых отношений со странами-членами ЕС и в привлечении инвестиций. Поэтому ни государству, ни компаниям, работающим в этой стране, не выгодно, чтобы Казахстан стал местом обхода санкций. Это общий вызов для всех нас, и мы высоко ценим готовность Казахстана вместе решать эту проблему", – заявил спикер.

В целом, по его словам, у Европейского Союза очень положительная повестка дня в отношении отношений с Казахстаном. Посланник напомнил, что ЕС – основной и главный торговый, инвестиционный партнер Казахстана. У Евросоюза есть множество амбициозных проектов и планов, которые он может совместно с Казахстаном реализовывать в сферах "зеленых" технологий и транспорта.

"Мы хотим и дальше продвигать наши отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе, установить более тесное сотрудничество. И хотелось бы еще раз отметить: мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубоко сотрудничества", – резюмировал Дэвид О'Салливан.

24 апреля посланник сообщил, что Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией.

