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В каком случае Евросоюз отменит санкции против России

В каком случае Евросоюз отменит санкции против России , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 18:07 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге для СМИ 18 июня ответил на вопрос, когда и при каких условиях могут быть сняты санкции с России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, переговоры по снятию и отмене санкций начнутся только тогда, когда Россия отведет свои войска.

"Но даже при этом останется еще много вопросов, которые нужно будет решить – военные преступления, кто будет нести ответственность, кто будет платить за разрушенную гражданскую инфраструктуру в Украине. Мой ответ, что санкции с нами на долгое время", – заявил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Ранее международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, зачем прилетел в Казахстан.

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