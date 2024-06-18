В каком случае Евросоюз отменит санкции против России
Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге для СМИ 18 июня ответил на вопрос, когда и при каких условиях могут быть сняты санкции с России, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, переговоры по снятию и отмене санкций начнутся только тогда, когда Россия отведет свои войска.
"Но даже при этом останется еще много вопросов, которые нужно будет решить – военные преступления, кто будет нести ответственность, кто будет платить за разрушенную гражданскую инфраструктуру в Украине. Мой ответ, что санкции с нами на долгое время", – заявил международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
Ранее международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, зачем прилетел в Казахстан.
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