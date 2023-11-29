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Казахстан и Туркменистан наладят технологии для обмена информацией

Казахстан и Туркменистан наладят технологии для обмена информацией Фото: пресс-служба министерства транспорта
Казахстан и Туркменистан подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве, в частности, о развитии цифровых решений для обмена информацией, сообщает Zakon.kz.

Протокол и меморандум представители двух стран заключили во время визита вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева в Ашхабад. Поездка состоялась 26 и 27 ноября, во время которой прошло первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта и логистики, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Казахстана.


"В меморандуме обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией". Пресс-служба Министерства транспорта

Кроме того, в ходе заседания достигнута договоренность о совместном развитии коридора "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран", отмечают в ведомстве.

В рамках рабочей поездки в Ашхабад вице-министр транспорта Ластаев также принял участие в международной конференции по устойчивому развитию, на которой были затронуты актуальные вопросы транспортной отрасли.

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