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38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину

38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину Фото: wikimedia
Казахстан дополнительно направит в Палестину более 38 тонн гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 29 ноября, в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан выделит дополнительную гуманитарную помощь Палестине.

Вопрос о предоставлении дополнительной гумпомощи обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Романа Скляра. Поддержка Казахстана призвана помочь в устранении катастрофической гуманитарной ситуации, которая сложилась в секторе Газа.

"Гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн. Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время", – сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Казахстан предоставил Палестине гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов. Соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в начале ноября.

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