#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Казахстан направил в Афганистан почти 319 тонн гуманитарной помощи и группу врачей

гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 15:20 Фото: primeminister.kz
Казахстанская делегация во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией. В Афганистан доставили почти 319 тонн гуманитарной помощи и направили группу казахстанских врачей, сообщает Zakon.kz.

В состав делегации вошли девять специалистов ведущих медицинских организаций Казахстана. В рамках Дней казахстанской медицины в Афганистане в течение недели они будут проводить консультации и оказывать практическую медицинскую помощь населению, проводить мастер-классы для афганских коллег, сообщили в Кабмине 20 июня 2026 года.

Как отметил Серик Жумангарин, гуманитарная помощь направлена по поручению главы государства и является частью последовательной политики Казахстана по поддержке народа Афганистана.

гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 15:20

Фото: primeminister.kz

Общий вес гуманитарного груза составляет 318,8 тонны. Включает 1,867 тонны лекарственных препаратов (противовирусные, гипогликемические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, бронходилататоры и другие препараты) и медицинских изделий, 300 тонн сахара, 100 летних палаток, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости. Основная часть груза – 8 вагонов – была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Хайратон в провинции Балх. Часть медикаментов прибыла авиатранспортом вместе с делегацией. Доставка гуманитарной помощи организована казахстанским агентством международного развития KazAID совместно с министерствами иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 15:20

Фото: primeminister.kz

"Мы рассматриваем Афганистан как одного из приоритетных и стратегически важных партнеров в регионе Южной и Центральной Азии. Мы уверены, что стабильный и процветающий Афганистан – это важное условие для мира и устойчивости всего региона. Очередная партия гуманитарной помощи, направленная нашей страной, это не просто акт поддержки, но и проявление солидарности, уважения и ответственности. Сегодня вместе с нами прибыли девять ведущих специалистов казахстанских медицинских организаций – педиатры, гастроэнтерологи, хирурги, травматологи и врачи других специальностей. Они окажут необходимую помощь местным жителям и проведут мастер-классы для афганских специалистов. Для настоящих врачей не существует границ, когда речь идет о спасении здоровья и жизни людей. Тем самым мы продолжаем медицинскую миссию, начатую в прошлом году", — подчеркнул Серик Жумангарин.

По данным ООН, сегодня около 30 млн человек из 45 млн населения афганцев нуждаются в гуманитарной помощи. Около 1,3 млн детей до 5 лет нуждаются в лечении из-за недоедания.

"Казахстан является крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи Афганистану среди стран Центральной Азии. Наша страна на протяжении более двух десятилетий оказывает гуманитарную помощь Афганистану, на постоянной основе – с 2021 года. За последние пять лет в страну направлены десятки тысяч тонн муки и продовольствия, лекарственных препаратов и медицинских изделий, палаток, предметов быта, теплой одежды и других товаров первой необходимости", – говорится в сообщении кабмина.

Первая гуманитарная миссия Казахстана в Афганистане состоялась в ноябре 2025 года. Тогда 13 казахстанских врачей за десять дней провели 44 операции и оказали медицинскую помощь более чем ста пациентам.

Ранее Токаев одобрил создание центра ООН с финансированием в 3 млн долларов в год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину
14:31, 29 ноября 2023
38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину
солдаты грузят гумпомощь от Казахстана Афганистану
17:52, 13 ноября 2025
Из Казахстана в Афганистан вылетел военный самолет с врачами и гуманитарной помощью
Кыргызстан отправил помощь полиции Казахстана
11:48, 18 апреля 2024
Кыргызстан отправил гуманитарную помощь полицейским Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Патапин
15:00, Сегодня
Гимнаст из Казахстана Патанин не завоевал медаль на чемпионате Азии
Виктория Графеева
14:20, Сегодня
Видео яркой победы казахстанки Графеевой над узбечкой Турдибековой в битве за финал ЭКМ
Назым Кызайбай
13:40, Сегодня
Появилось видео камбэка Назым Кызайбай в полуфинале Кубка мира в Китае
Жалгас Кайролла
13:01, Сегодня
Второй день на Grand Slam в Монголии: казахстанские дзюдоисты вновь потерпели фиаско
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: