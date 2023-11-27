Динара Щеглова назначена вице-министром науки и высшего образования

Постановлением правительства Динара Щеглова назначена на должность вице-министра науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее.



Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

В 2004-2006 годах была главным специалистом отдела управления информатизации департамента информатизации Агентства РК по информатизации и связи.

В разные годы трудилась в коммерческих структурах.

2011-2018 гг. – главный менеджер, директор департамента, управляющий директор, советник председателя, заместитель председателя АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций РК.

2019-2020 гг. – советник премьер-министра РК.

С 2020 года по настоящее время – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее стало известно, что Камиль Акатов освобожден от должности вице-министра науки.