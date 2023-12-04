Токаев поручил увеличить количество казахстанцев для участия в миссиях под эгидой ООН

4 декабря 2023 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы.



Кроме того, особое внимание было уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступлению новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи.

Также глава государства был проинформирован о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу, мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих.

"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН, – сказано в сообщении.

В завершение встречи президент поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.