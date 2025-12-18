Президент Казахстана поздравил эмира Катара с важным праздником
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 декабря поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным днем Государства Катар, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в телеграмме президент подчеркнул, что Казахстан рассматривает Катар в качестве ключевого и надежного партнера в арабском мире.
"Он отметил поступательное развитие конструктивных и содержательных двусторонних отношений, а также высоко оценил личный вклад эмира в их укрепление", – говорится в сообщении.
Глава нашего государства пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани дальнейших успехов на ответственном посту, а народу Катара – благополучия и процветания.
