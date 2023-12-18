Смаилов выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в городе Москва (РФ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба премьер-министра, в своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.

"Приоритеты, выдвинутые президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на прошедшем заседании Совета глав государств, призваны активизировать взаимодействие в формате СНГ. В первую очередь – для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного партнерства", – сказал Алихан Смаилов.

Так, одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.

Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.

"Сегодня, благодаря своим бескорыстным делам, волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки Организации", – озвучил он.

Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.

Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.

"Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях", – отметил он.

По его словам, другим важным направлением взаимодействия является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи гражданам стран Содружества.

"Наработанные в рамках СНГ механизмы сотрудничества в сфере здравоохранения способствовали преодолению масштабной пандемии коронавируса. Вместе с тем сейчас наши страны вновь сталкиваются с массовыми заболеваниями, в числе которых особо следует выделить вспышку кори. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что Казахстан при поддержке Всемирной организации здравоохранения предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.

"Она позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил, что общие подходы стран СНГ по развитию многопланового взаимодействия в сфере культуры отражены в проекте Заявления о перспективах культурного сотрудничества.