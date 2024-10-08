Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Как пишет Акорда, президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за традиционно теплый прием и плодотворную работу России в ходе председательства в СНГ.

Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

"В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки

"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.

"Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций. Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы Наблюдателя и Партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей Организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества", – заявил глава нашего государства.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом находится в Москве.