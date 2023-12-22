Галым Шойкин возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений

Приказом министра культуры и информации Казахстана Галым Шойкин назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, он родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева, Академию государственной службы при президенте РК, Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова.

Галыш Шойкин трудовой путь начал в 1994 году помощником комбайнера, был тракторист-машинистом производственного кооператива.

В 2001-2004 годах работал главным специалистом Отдела молодежной политики, начальником информационно-аналитического Управления Министерства культуры, информации и общественного согласия.

2004-2009 года – главный эксперт, заведующий сектором Отдела Администрации президента РК.

2009-2012 года – первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП "Нур Отан".

2012-2014 года – заместитель председателя Агентства РК по делам религий.

2014-2017 года – председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества.

2017-2019 года – заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

В 2019 году был руководителем Управления внутренней политики Акмолинской области.

В 2019-2021 годах был директором Департамента развития межэтнических отношений, заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития.

С марта 2021 года по настоящее время – председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.