Галым Шойкин возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений
По данным пресс-службы правительства, он родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский университет им.Л.Н.Гумилева, Академию государственной службы при президенте РК, Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова.
Галыш Шойкин трудовой путь начал в 1994 году помощником комбайнера, был тракторист-машинистом производственного кооператива.
В 2001-2004 годах работал главным специалистом Отдела молодежной политики, начальником информационно-аналитического Управления Министерства культуры, информации и общественного согласия.
2004-2009 года – главный эксперт, заведующий сектором Отдела Администрации президента РК.
2009-2012 года – первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала НДП "Нур Отан".
2012-2014 года – заместитель председателя Агентства РК по делам религий.
2014-2017 года – председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества.
2017-2019 года – заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.
В 2019 году был руководителем Управления внутренней политики Акмолинской области.
В 2019-2021 годах был директором Департамента развития межэтнических отношений, заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития.
С марта 2021 года по настоящее время – председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.