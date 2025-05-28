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События

Назначена председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Минкультуры РК

Досаева Жанар Рсбаевна назначена, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 18:42 Фото: primeminister.kz
Жанар Досаева возглавила Комитет по развитию межэтнических отношений, сообщает Zakon.kz.
"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Досаева Жанар Рсбаевна назначена на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений", – отмечается в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.

Жанар Досаева родилась в 1974 году в Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность в 2003 году начала главным специалистом отдела анализа, мониторинга и молодежной политики Департамента внутренней политики Астаны.

2003-2007 гг. – начальник административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования.

2008-2017 гг. – занимала различные должности в структуре Министерства культуры РК.

2019-2025 гг. – работала на различных должностях в Администрации президента РК.

С 2025 по настоящее время трудилась заместителем председателя Комитета культуры МКИ РК.

Ранее стало известно, что Досжан Мусалиев был назначен новым вице-министром цифрового развития.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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