Токаев освободил от должности замуправляющего делами президента

28 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя управляющего делами президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан", – отмечено в документе.

Ерлан Сапарович Оразбай родился 13 ноября 1979 года в г. Чирлик Ташкентской области, Узбекистан.

Окончил Университет "Туран Астана" (2011) и Казахский университет технологии и бизнеса (2016), магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году официантом Дома приемов "Салтанат Сарайы" РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента Республики Казахстан.

С 2004 по 2005 год работал официантом столовой №1 РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента Республики Казахстан.

С 2005 по 2012 год – официант столовой резиденции "Акорда" РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 год – метрдотель столовой №1 РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента Республики Казахстан, метрдотель резиденции "Кызылжар" РГП "Караоткел" Управления делами президента Республики Казахстан.

2013-2017 годы – директор РГП "Караоткел" Управления делами президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 год – заместитель директора РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента Республики Казахстан.

26 декабря 2019 года назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.

Еще одним распоряжением Кайрат Сунтаев освобожден от должности замминистра внутренних дел.