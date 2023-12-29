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Законодательство РК

Ерлан Карин: Казахстан переходит к новой, очень важной трансформации

государственный советник Фото: Акорда
Государственный советник РК Ерлан Карин подвел итоги последних двух лет и высказался о реформах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уходящий 2023 год стал еще одним годом, изменившим Казахстан.

"И речь не только о реформах, изменивших общий дизайн политической системы и заложивших основу новой экономической модели. Но и о событиях, переживая которые, граждане осознавали необходимость перемен, изменения общественных ценностей и норм. Первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году. Начал работу Конституционный суд (с 1 января), состоялись выборы в Сенат Парламента (14 января), были избраны по новым правилам депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней (19 марта), усилен статус Уполномоченного по правам человека". Ерлан Карин

Он отметил, что итогом первого полугодия стало завершение сложного процесса институциональной перезагрузки политической системы.

"Во втором полугодии 2023 года основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей. Начало этой работе положила Туркестанская речь Президента Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая (17 июня), в которой он обозначил перечень основных идеологем: Независимость и Патриотизм, Единство и Стабильность, Справедливость и Солидарность, Закон и Порядок, Доверие и Ответственность, Культ знаний и Профессионализм, Бережливость и Трудолюбие". Ерлан Карин

Как уточнил советник, разного рода события в дальнейшем показали актуальность такой постановки вопроса.

"Общественные дискуссии разворачивались вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем и т.п. Это показывает, что и в обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры". Ерлан Карин

Также он написал, что Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации.


"В отличие от тех же политических реформ, здесь, конечно же, недостаточно изменения законодательства или учреждения новых институтов. Невозможно взять и ускорить эволюцию общественного сознания. Это постепенный, поступательный, естественный процесс. Его можно только направлять и модерировать, чтобы новая общественная этика стала основой обновленного национального менталитета. И именно это может стать основным содержанием общественной повестки следующего 2024 года". Ерлан Карин

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