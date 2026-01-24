Ерлан Карин: Создание Конституционной комиссии – это историческое событие

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался о работе Конституционной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Карин, Конституционная комиссия, которая сегодня начинает свою работу, является логичным продолжением деятельности рабочей группы по парламентской реформе, работавшей в течение последних шести месяцев.

"Как вам хорошо известно, 8 сентября прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана выступил с инициативой перехода к однопалатному Парламенту. Большинство граждан страны поддержали эту идею", – сказал госсоветник.

Согласно исследованию, проведенному Институтом стратегических исследований Казахстана в октябре, около 70 процентов респондентов высказались в поддержку данной инициативы.

Спустя месяц, 8 октября, указом президента была создана рабочая группа по парламентской реформе.

В ее состав вошли руководители фракций политических партий, представленных в Парламенте, известные ученые-юристы, эксперты и общественные деятели, а также члены Национального курултая.

14 октября состоялось первое заседание рабочей группы, в котором принял участие президент. На этом заседании члены группы отметили, что предстоящие масштабные изменения затрагивают сразу несколько разделов Конституции. При таком объеме поправок мнение граждан также должно быть обязательно учтено.

Поэтому 14 октября для сбора предложений и мнений граждан на порталах e-Otinish и eGov был открыт специальный раздел "Парламентская реформа". Институт парламентаризма занялся сбором и систематизацией поступивших предложений.

Кроме того, к этой работе были привлечены Институт законодательства и правовой информации, а также Институт стратегических исследований. Эти структуры в течение месяца тщательно изучали международный опыт в сфере парламентаризма.

В результате все собранные материалы и аналитические выводы были представлены членам рабочей группы.

Начиная с октября, все предложения по парламентской реформе были полностью собраны. Членам рабочей группы был предоставлен месяц для подготовки собственных предложений и позиций по предстоящей реформе.

Свои предложения также направили партии Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия.

Кроме того, предложения поступили от партии "Байтақ", антикоррупционного движения "Жаңару", Республиканской коллегии адвокатов, адвокатского объединения "Toqtamys", Палаты международного арбитража и медиации, Фонда развития парламентаризма, Института экономической политики, инициативной группы "Азаматтық бастама" и других организаций.

Ерлан Карин также заявил, что в общей сложности 7 политических партий и 16 общественных организаций направили свои предложения по конституционной реформе.

Также через порталы e-Otinish и eGov поступило более 600 предложений от граждан и общественных активистов.

20 ноября глава государства провел рабочий совет по парламентской реформе.

Президент поручил всесторонне изучить все предложения, поступающие от граждан, экспертов и общественных активистов.

2 декабря состоялось второе заседание рабочей группы. На заседании рассматривались вопросы, связанные с составом нового Парламента.

В частности, обсуждались срок полномочий однопалатного Парламента, количество депутатов, квоты и порядок выборов.

29 декабря прошло третье заседание рабочей группы. Там обсуждались основные направления законодательного процесса в будущем Парламенте.

6 января глава государства провел специальный рабочий совет по парламентской реформе. Рабочей группе было поручено разработать основные принципы конституционной реформы.

9 января состоялось очередное четвертое заседание рабочей группы. Там обсуждались предложения по взаимодействию будущего Парламента с другими институтами власти и названию однопалатного Парламента.

12 января глава государства провел очередной рабочий совет по парламентской реформе. Президент четко заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны на общенациональном референдуме.

15 января прошло пятое заседание рабочей группы. Там обсуждалась компетенция нового Парламента в обеспечении деятельности основных государственных институтов.

19 января, то есть в начале этой недели, состоялось шестое, итоговое заседание рабочей группы. В нем принял участие глава государства. Члены рабочей группы доложили президенту о проделанной работе и представили общие позиции. Президент выразил поддержку этим позициям и сообщил, что вскоре поделится дополнительными мыслями.

"Таким образом, рабочая группа активно работала полгода и всесторонне обсудила вопросы, связанные с парламентской реформой, на 6 заседаниях. В этой связи выражаем благодарность всем членам рабочей группы за их активную деятельность по парламентской реформе", – сказал Карин.

Ранее Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы.