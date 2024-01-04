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Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны

Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Фото: YouTube/Служба центральных коммуникаций
Заместителем министра обороны Казахстана назначен Каныш Абубакиров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде 4 января 2024 года.

"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Каныш Абубакиров родился 12 февраля 1977 года в Туркестанской области.

В 1998 году окончил Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан.

Трудовой стаж начинал с командира разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части 32363.

В 2015-2016 годах был заместителем командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) – начальником Управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.

2017-2019 годы – командующий войсками регионального командования "Запад".

2019-2021 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

С июня 2021 года – начальник Главного штаба – первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

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