Аскар Мустабеков назначен заместителем министра обороны
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане назначен новый заместитель министра обороны. Им стал Аскар Мустабеков, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 6 января 2026 года.
"Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен заместителем министра обороны Казахстана, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальной публикации пресс-службы Акорды.
Фото: nuo.kz
22 января 2024 года Мустабеков также распоряжением президента был назначен начальником Национального университета обороны. До этого он являлся первым заместителем начальника Национального университета обороны по учебной работе – начальником учебно-методического управления. Доктор философии (PHD).
Также 24 декабря 2025 года мы сообщали, что Токаев освободил Серика Бурамбаева от должности заместителя министра обороны, которую он занимал с августа 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript