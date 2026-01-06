#Казахстан в сравнении
Политика

Аскар Мустабеков назначен заместителем министра обороны

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Казахстане назначен новый заместитель министра обороны. Им стал Аскар Мустабеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 6 января 2026 года.

"Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович назначен заместителем министра обороны Казахстана, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальной публикации пресс-службы Акорды.

Фото: nuo.kz

22 января 2024 года Мустабеков также распоряжением президента был назначен начальником Национального университета обороны. До этого он являлся первым заместителем начальника Национального университета обороны по учебной работе – начальником учебно-методического управления. Доктор философии (PHD).

Также 24 декабря 2025 года мы сообщали, что Токаев освободил Серика Бурамбаева от должности заместителя министра обороны, которую он занимал с августа 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
