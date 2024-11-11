Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев назначил нового замминистра внутренних дел

Токаев назначил нового замминистра внутренних дел, Санжар Адилов, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:01 Фото: СЦК
11 ноября 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового замминистра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Санжар Адилов родился в 1977 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби; Академию экономики и права.

Работать начинал следователем, старшим следователем УВД Ауэзовского района ГУВД города Алматы. В разные годы занимал должности начальника следственного отдела УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы; замначальника УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы по следствию; замначальника, начальника Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК; заместителя начальника департамента внутренних дел города Астаны; начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РК; начальника департамента полиции Карагандинской области.

До этого назначения работал начальником Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова.

18 октября 2024 года президент освободил Айдоса Рысбаева от должности заместителя министра внутренних дел. 

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции
Военного командира с крупной партией наркотиков задержали на трассе в Казахстане
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
КНБ задержал двух казахстанцев в Жамбылской области
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
В Астане приостановили движение трех пригородных маршрутов
Ирина Капитанова
МВД РК Токаев Касым-Жомарт 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Кок-Тобе, туман, Алматы, плохая погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: