11 ноября 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового замминистра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Санжар Адилов родился в 1977 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби; Академию экономики и права.

Работать начинал следователем, старшим следователем УВД Ауэзовского района ГУВД города Алматы. В разные годы занимал должности начальника следственного отдела УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы; замначальника УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы по следствию; замначальника, начальника Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК; заместителя начальника департамента внутренних дел города Астаны; начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РК; начальника департамента полиции Карагандинской области.

До этого назначения работал начальником Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова.

18 октября 2024 года президент освободил Айдоса Рысбаева от должности заместителя министра внутренних дел.