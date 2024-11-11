Токаев назначил нового замминистра внутренних дел
Об этом рассказали в Акорде.
"Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Санжар Адилов родился в 1977 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби; Академию экономики и права.
Работать начинал следователем, старшим следователем УВД Ауэзовского района ГУВД города Алматы. В разные годы занимал должности начальника следственного отдела УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы; замначальника УВД Ауэзовского района ДВД города Алматы по следствию; замначальника, начальника Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК; заместителя начальника департамента внутренних дел города Астаны; начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел РК; начальника департамента полиции Карагандинской области.
До этого назначения работал начальником Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова.
18 октября 2024 года президент освободил Айдоса Рысбаева от должности заместителя министра внутренних дел.