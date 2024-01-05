Аким Усть-Каменогорска рассказал о планах на 2024 год

Развернутое предновогоднее обращение акима города к жителям Усть-Каменогорска уже становится местной традицией.

Третий год подряд Жаксылык Омар не просто поздравляет сограждан с праздником, но и подводит итоги работы за год и обозначает векторы на будущее. В этот раз градоначальник особо отметил тенденцию вовлечения общественности в принятие решений, а также озвучил ряд инициатив на 2024 год.

В наступившем году ударить решено по нескольким направлениям. И главным из них должно стать благоустройство городских территорий. Анонсировано обустройство трех скверов в разных частях города, благоустройство крупной пешеходной зоны в районе улицы Астана, открытие новой набережной, а также масштабный ремонт общественных пространств в русле бывшей реки Комендантки и на улице Протозанова, а также спортивной зоны на Комсомольском острове.

Фото: Instagram/zhaksylyk_omar

Параллельно в городе планируют начать внедрение собственного дизайн-кода. Уже сейчас профессиональные архитекторы разрабатывают несколько его вариантов – для разных типов застройки, имеющейся в городе. Начать упорядочивание внешнего вида планируют с улицы Казахстан – одной из центральных городских магистралей. Здесь обновят фасады домов, благоустроят тротуары и прилегающие скверы, проведут работу с предпринимателями для приведения к единому стилю коммерческих объектов.

Фото: Instagram/zhaksylyk_omar

Еще одним фронтом работ станет дорожный. Во всей ВКО 2024 год объявлен годом дорог. Акимат Усть-Каменогорска поддерживает инициативу и уже весной ремонт начнется сразу на 25 участках. При этом власти обещают уделить большое внимание и дорогам окраинных микрорайонов, некоторые из них не знали ремонта более 30 лет.

Среди крупных инфраструктурных проектов можно выделить начало строительства автомобильной развязки на съезде с моста через Иртыш и строительство подмостового проезда с его противоположной стороны. В коммунальной сфере это начало строительства новых очистных сооружений, расширение котельной номер два на левом берегу Иртыша и строительство водопровода в поселке Лесхоз.

В социальной сфере основной упор делается на дошкольное образование. Комплекс мероприятий на 2024 год должен дать городу тысячу новых мест в детских садах, что сократит очередь в два раза. Параллельно начато строительство трех школ по президентской программе "Комфортная школа".

Продолжение получат и инициативы прошлых лет – обновление фасадов домов на центральных улицах города, ремонт асфальта во дворах, ямочный ремонт по заявкам в Telegram-боте, приобретение новых трамваев для муниципального парка.