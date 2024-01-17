Совместное заседание палат Парламента пройдет 19 января
Фото: Ж. Жумабекова
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов созвал на пятницу, 19 января 2024 года, совместное заседание палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте Мажилиса, Кошанов подписал соответствующее распоряжение.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10:00 в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.
Последнее совместное заседание созывали 20 июня 2023 года.
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