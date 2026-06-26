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Депутат Европарламента назвал Казахстан одним из ключевых партнеров ЕС в Центральной Азии

Флаги Европейского союза и Казахстана, флаги ЕС и РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50 Фото: senate.parlam.kz
В Европарламенте обсудили политические реформы в Казахстане. По итогам дискуссии депутат Европарламента Томаш Здеховский заявил, что республика стала одним из ключевых партнеров Евросоюза в Центральной Азии и выразил поддержку дальнейшему развитию сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Депутат Европейского парламента Томаш Здеховский, который на протяжении нескольких лет занимается развитием сотрудничества Европейского союза со странами Центральной Азии, подвел итоги дискуссии, прошедшей в Европарламенте и посвященной политическим реформам в Казахстане.

По словам спикера, Казахстан сегодня является одним из ключевых партнеров Европейского союза в Центральной Азии – не только в экономическом и стратегическом, но и во все большей степени в политическом плане.

Он отметил, что объем торговли между ЕС и Казахстаном в 2024 году достиг около 45 млрд евро, а европейские инвестиции превысили 54 млрд евро. При этом, подчеркнул Здеховский, прочное партнерство не должно строиться исключительно на экономических интересах.

"По мере продвижения Казахстана по пути конституционных преобразований и более широкого процесса политической модернизации, крайне важно поддерживать открытый, конструктивный и предметный диалог по вопросам демократического управления, верховенства права, транспарентности и участия граждан в общественно-политической жизни", – написал депутат по итогам обсуждения.

По его словам, состоявшаяся дискуссия позволила отметить как достигнутый прогресс, так и вызовы, которые еще предстоит преодолеть. Следующий этап развития отношений между Европейским союзом и Казахстаном, считает парламентарий, должен опираться на два взаимодополняющих направления – развитие экономического сотрудничества и взаимодействие в продвижении общих ценностей.

Здеховский также поблагодарил участников встречи, включая посла Казахстана при ЕС Романа Василенко, депутатов Европарламента и международных экспертов, подчеркнув, что Европейский союз остается привержен дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и поддержке открытого диалога, направленного на обеспечение стабильности, процветания и демократической модернизации.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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