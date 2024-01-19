Токаев: Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы

В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем выступлении Токаев обстоятельно рассказал "капитанам" итальянского бизнеса об инвестиционных возможностях в Казахстане. Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, наша страна уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе.



"В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в 2 раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7%, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что наряду с политическими преобразованиями Казахстан осуществляет укрепление рыночной и конкурентоспособной экономики, что он считает необходимым условием для успеха.

"Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", – сказал Токаев.

Президент проинформировал итальянских предпринимателей о планируемых практических и законодательных мерах, направленных на расширение притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны

"Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан Инвестиционный совет, наделенный широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки", – отметил лидер нашей страны.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.

"Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", – заявил президент.

Ранее был опубликован ряд документов, которые подписали по итогам официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию.