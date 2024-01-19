Токаев призвал итальянцев сотрудничать в области добычи и переработки сырья

Глава государства Касым-Жомарта Токаев в Риме встретился с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, сообщает Zakon.kz.

Говоря о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, президент подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года

"Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион кВт/ч. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 ГВт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет "зеленых" источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды", – сказал президент.

Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, глава государства призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.





"По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявил, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, седлающие экономику прозрачной.